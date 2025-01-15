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Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти

Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены.
Энергетика
15 января 2025 г. 10:19
Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти

Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены.

Как передает Report со ссылкой на чешские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала.

"Расширение пропускной способности трубопровода TAL завершено. Это обеспечит республику дополнительными 4 млн тонн нефти в год, то есть в целом Чехия сможет импортировать до 8 млн тонн нефти в год, что покроет все потребление в стране. Мы больше не зависим от поставок нефти из России", - сказал он.

Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых ныне транспортируется по нефтепроводу "Дружба" из РФ через Украину, а остальная часть - по нефтепроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к нефтепроводу TAL, идущему из итальянского города-порта Триеста.

Отметим, что стоимость расширения трубопровода TAL составила около 1,5 млрд крон (около $62,5 млн), модернизация была проведена в рекордно короткие сроки, а все расходы взял на себя оператор чешских нефтепроводов компания MERO.

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