Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти

Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены.

Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены.

Как передает Report со ссылкой на чешские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала.

"Расширение пропускной способности трубопровода TAL завершено. Это обеспечит республику дополнительными 4 млн тонн нефти в год, то есть в целом Чехия сможет импортировать до 8 млн тонн нефти в год, что покроет все потребление в стране. Мы больше не зависим от поставок нефти из России", - сказал он.

Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых ныне транспортируется по нефтепроводу "Дружба" из РФ через Украину, а остальная часть - по нефтепроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к нефтепроводу TAL, идущему из итальянского города-порта Триеста.

Отметим, что стоимость расширения трубопровода TAL составила около 1,5 млрд крон (около $62,5 млн), модернизация была проведена в рекордно короткие сроки, а все расходы взял на себя оператор чешских нефтепроводов компания MERO.