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Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев

Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев Правительство Чехии разрешило государственному сетевому оператору CEPS приобрести компанию-оператора газопроводной системы Чехии Net4Gas у консорциума Allianz Infrastructure Luxembourg I S.a.r.l. (50%) и Borealis Novus Parent B.V. (50%).
Энергетика
28 сентября 2023 г. 13:56
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев

Правительство Чехии разрешило государственному сетевому оператору CEPS приобрести компанию-оператора газопроводной системы Чехии Net4Gas у консорциума Allianz Infrastructure Luxembourg I S.a.r.l. (50%) и Borealis Novus Parent B.V. (50%).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Минпромторг Чехии.

Net4Gas имеет эксклюзивную лицензию на транспортировку природного газа в Чехии, управляет 4 тысячами километров газопроводов, тремя газоизмерительными станциями на границе (ГИС), пятью компрессорными станциями и сотней газораспределительных станций (ГРС).

Цена сделки будет оглашена 29 сентября, после подписания договора купли-продажи.

Отмечается, что Чехия - одна из немногих европейских стран, которая на данный момент не имеет прямого влияния на транспортировку газа. "Любые проблемы с трубопроводами Net4Gas поставят под угрозу поставки газа в страну. Покупка Net4Gas является еще одним шагом, с помощью которого правительство укрепляет энергетическую самодостаточность Чешской Республики", - говорится в релизе.

В 2024 году истекает срок действия контракта на транзит газа из России через Украину. Если он не будет продлен, такие страны как Словакия, Австрия или Венгрия будут полагаться на поставки газа через Чехию.

"В связи с трансформацией, которую переживает европейская энергетика, важно, чтобы государство имело возможность поддержать необходимые изменения и реализацию новых проектов. Net4Gas Holdings обеспечивает международный транзит, (...) вот почему эта инфраструктура так важна для нас", - прокомментировал ситуацию министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Отмечается, что газопроводы компании могут стать частью водородного коридора, по которому в будущем предполагается транспортировать до 16 млрд кубометров газа в год из Украины через Словакию и Чехию в Германию. Для этого проекта потребуются крупные инвестиции, и Net4Gas рассчитывает получить финансовую поддержку Европейской комиссии.

Минпромторг Чехии подчеркивает, что на сегодняшний день отечественные газохранилища заполнены более чем на 97%.

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