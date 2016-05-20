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    Чехия намерена реализовать проект с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии

    Посол: Реализация этого проекта должна начаться во второй половине года

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Чехия намерена реализовать проект с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

    По его словам, в рамках соответствующей программы в Азербайджане будут выбраны школы, в которых учеников обучат пользоваться энергией солнца, воды и сохранять эту энергию.

    В.Пивонька отметил, что реализация этого проекта должна начаться во второй половине года: "До этого мы реализовывали этот проект в Беларуси".

    Посол отметил, что программа реализуется чешским правительством.

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