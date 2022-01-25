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Чехия может перейти на СПГ-контракты для снижения зависимости от газа из РФ

Чехия может перейти на СПГ-контракты для снижения зависимости от газа из РФ Чехия рассматривает возможность заключения долгосрочного контракта на закупку СПГ для снижения зависимости от российского газа.
Энергетика
25 января 2022 г. 19:36
Чехия может перейти на СПГ-контракты для снижения зависимости от газа из РФ

Чехия рассматривает возможность заключения долгосрочного контракта на закупку СПГ для снижения зависимости от российского газа.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский в интервью газете Hospodarske noviny.

По его словам, в декабре 2021 года Россия манипулировала ситуацией на европейском газовом рынке, что привело к скачку цен на газ. В связи с этим необходимость диверсифицировать источники поставок газа приобретает для страны еще большую актуальность. Новое правительство Чехии, которое приступило к выполнению обязанностей 17 декабря, в своём программном заявлении указало необходимость получения республикой доли в терминале СПГ в одном из соседних с ней государств.

Отметим, что 25 января цены на газ в Европе колебались в диапазоне 1 010–1 075 долларов США за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Czech Republic may switch to LNG contracts to reduce dependence on Russian gas

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