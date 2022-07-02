Чехия купила газ для госрезерва на 360,2 млн долларов

Государственное управление материальных резервов Чехии по заданию правительства республики впервые включило природный газ в состав госрезерва и закупило его на 8,5 млрд крон (около 360,2 млн долларов США).

Государственное управление материальных резервов Чехии по заданию правительства республики впервые включило природный газ в состав госрезерва и закупило его на 8,5 млрд крон (около 360,2 млн долларов США).

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK .

Газ для госрезерва поступил в подземные хранилища. В них было транспортировано 2,4 тераватт-часов газа. Покупка ведомством была произведена в связи ситуацией на Украине и угрозой свертывания поставок этого вида энергетического сырья из РФ.

Процесс заполнение газом чешских подземных газохранилищ продолжается. В данный момент они наполнены примерно на две трети от общего объема. Правительством перед компаниями-операторами поставлена задача перед предстоящим отопительным сезоном заполнить их не менее чем на 80% общего объема.

Государственное управление материальных резервов, согласно агентству, вскоре закупит 75 тыс. тонн нефти за 50 млн долларов. Госрезерв должен располагать этим видом энергосырья из расчета покрытия в нем нужд республики на 90 дней.