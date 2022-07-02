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Чехия купила газ для госрезерва на 360,2 млн долларов

Чехия купила газ для госрезерва на 360,2 млн долларов Государственное управление материальных резервов Чехии по заданию правительства республики впервые включило природный газ в состав госрезерва и закупило его на 8,5 млрд крон (около 360,2 млн долларов США).
Энергетика
2 июля 2022 г. 21:52
Чехия купила газ для госрезерва на 360,2 млн долларов

Государственное управление материальных резервов Чехии по заданию правительства республики впервые включило природный газ в состав госрезерва и закупило его на 8,5 млрд крон (около 360,2 млн долларов США).

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Газ для госрезерва поступил в подземные хранилища. В них было транспортировано 2,4 тераватт-часов газа. Покупка ведомством была произведена в связи ситуацией на Украине и угрозой свертывания поставок этого вида энергетического сырья из РФ.

Процесс заполнение газом чешских подземных газохранилищ продолжается. В данный момент они наполнены примерно на две трети от общего объема. Правительством перед компаниями-операторами поставлена задача перед предстоящим отопительным сезоном заполнить их не менее чем на 80% общего объема.

Государственное управление материальных резервов, согласно агентству, вскоре закупит 75 тыс. тонн нефти за 50 млн долларов. Госрезерв должен располагать этим видом энергосырья из расчета покрытия в нем нужд республики на 90 дней.

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