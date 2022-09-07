Чехия и Польша построят газопровод Stork II с целью диверсификации поставок

Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Матеуш Моравецкий договорились о возобновлении работ по реализации проекта строительства газопровода Stork II. Он пройдет от польского города Свиноуйсьце до чешской границы.

Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Матеуш Моравецкий договорились о возобновлении работ по реализации проекта строительства газопровода Stork II. Он пройдет от польского города Свиноуйсьце до чешской границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Mladá fronta DNES.

"Чехия и Польша возобновили сотрудничество по реализации замороженного проекта газопровода Stork II", - привела газета слова Фиалы. Трубопровод, по его словам, значительно укрепит европейскую энергобезопасность и обеспечит диверсификацию поставок природного газа в страны Евросоюза.

Премьеры, согласно газете, сошлись во мнении о необходимости изменить действующую практику формирования цен на электричество. "Наши страны выступают за решение [данной проблемы] на европейском уровне. Совершенно точно, что мы должны говорить о какой-то форме определения ценового потолка [электроэнергии]", - сказал Фиала.

Встреча премьеров состоялась во вторник вечером на полях Экономического форума в польском городе Карпач. Политики обсудили позиции своих стран по энергетической ситуации, сложившейся в странах Евросоюза.