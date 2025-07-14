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ЧБТР рассматривает возможности инвестирования в сферу ВИЭ в Азербайджане

ЧБТР рассматривает возможности инвестирования в сферу ВИЭ в Азербайджане В настоящее время Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает ряд возможностей в сфере производства энергии из возобновляемых источников в Азербайджане.
Энергетика
14 июля 2025 г. 16:28
ЧБТР рассматривает возможности инвестирования в сферу ВИЭ в Азербайджане

В настоящее время Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает ряд возможностей в сфере производства энергии из возобновляемых источников в Азербайджане.

Об этом в интервью Report сказал президент ЧБТР Серхат Кёксал.

Президент подчеркнул, что Банк приветствует активные усилия Азербайджана по развитию “зеленой экономики" и переходу к устойчивым источникам роста.

"Мы также заинтересованы в проектах, направленных на повышение энергоэффективности, устойчивое развитие городской и транспортной инфраструктуры, включая решения в области “зеленого транспорта". Учитывая поставленные правительством цели по декарбонизации экономики и расширению использования ВИЭ, мы рассчитываем на углубление сотрудничества в этом направлении и готовы предоставить как финансовую, так и экспертную поддержку", - заявил. С.Кёксал.

Он особо подчеркнул важность реформ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), которые реализует правительство Азербайджана: "Они открывают новые возможности для совместных инфраструктурных проектов. И мы с большим интересом следим за инициативами в области возобновляемых источников энергии и готовы оказывать поддержку в этом направлении".

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке QDTİB Azərbaycanda BOEM sahəsinə investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir

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