ЧБТР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане

В Азербайджане банк намерен применить опыт, накопленный в Болгарии

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен внести вклад в развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Research Chronicle со ссылкой на банк.

Отмечается, что данные усилия помогут повысить потенциал страны в данной сфере. В то же время это внесет вклад в решение экологических вопросов.

В Азербайджане ЧБТР намерен применить опыт, накопленный в Болгарии. Однако, прежде всего банк намерен изучить вопросы, связанные с регулятивными мерами.

"Децентрализация управления (энергетическим сектором) поможет устранить монополию в этой сфере в Азербайджане, отобрав ее у одного поставщика. Гибкость же возобновляемой энергетики поможет раскрыть новые кадры для этой сферы. Эти специалисты также помогут развивать и другие сферы в энергетическом секторе", - отмечается в сообщении банка.

Напомним, что в настоящее время портфель подписанных соглашений по 39 проектам в Азербайджане составляет порядка 437 миллионов ​​евро, 34,82% которых направлены в энергетический сектор. В частности, предоставлены два кредита торгового финансирования SOCAR Trading и SOCAR AQS, также выделен кредит на проект разработки месторождения "Шах Дениз".

Последний кредит Азербайджану со стороны банка в размере 20 миллионов евро был предоставлен в декабре 2019 года SOCAR AQS для финансирования импорта промышленного оборудования и материалов из стран-членов ЧБТР, в основном из России, Румынии, Турции и Украины.

SOCAR Trading S.A. в 2019 году было выделено 50 миллионов долларов США на закупку российской нефти Ural для доставки на новый НПЗ SOCAR в Турции.

Для финансирования второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» кредит был выделен Lukoil Overseas Shah Deniz Ltd в 2015 году в размере 60 миллионов долларов США. Проект включает в себя строительство двух дополнительных соединенных мостом морских платформ, расширение Сангачальского терминала и расширение Южнокавказского трубопровода, газопроводную систему экспорта газа из Азербайджана через Грузию до турецкой границы.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.