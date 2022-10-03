Чавушоглу: Турция и Ливия подпишут документ о сотрудничестве в сфере энергетики

Сегодня в Триполи состоится подписание меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики между Турцией и Ливией.

Сегодня в Триполи состоится подписание меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики между Турцией и Ливией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с ливийской коллегой Наджлой Мангуш в понедельник в столице Ливии.

"Надеюсь, что сегодня мы подпишем отдельный документ в газовой сфере", - сказал Чавушоглу.

При этом он не исключил возобновления работы генконсульства Турции в ливийском Бенгази.

Глава дипломатии прибыл в ливийскую столицу по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в составе высокопоставленной делегации Турции.

По словам Чавушоглу, Анкара выступает за продвижение взаимодействия с североафриканской страной. В этой связи готовятся к подписанию новые межправительственные документы.

Он также отметил, что Турция выступает за долгосрочный мир и стабильность в Ливии.

"Договоренность о прекращении огня в Ливии должна оставить место долгосрочному миру. Путь к политическому урегулированию пролегает через диалог", - сказал Чавушоглу, отметив, что Турция готова оказать содействие в проведении всеобщих выборов в Ливии.