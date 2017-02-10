Чавушоглу: Проект "Турецкий поток" не отразится негативно на Украине

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что разработка проекта газопровода "Турецкий поток" затрагивает только турецкие национальные интересы и не отразится негативно на Украине, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Турция подписывает договоры в энергетической сфере со многими странами с целью диверсификации и для собственной энергетической безопасности. Например, мы реализуем проект очень важный для нас TANAP, и есть страны, которым тоже не нравится. Однако мы расцениваем все проекты с точки зрения наших национальных интересов и энергетической безопасности", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве во время официального визита.

Дипломат подчеркнул, что Турция не намерена с помощью энергетических проектов затрагивать интересы каких-либо стран. Чавушоглу отметил, что он не считает, что постановка вопроса "на чьей стороне Турция" является верной при обсуждении проектов в сфере энергетики.

Глава внешнеполитического ведомства Турции добавил, что он обсудил с президентом Петром Порошенко возможное участие Украины в проекте газопровода TANAP.