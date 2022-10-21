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Чавушоглу: Для снижения цен на нефть США следует отменить санкции, а не угрожать Эр-Рияду

Чавушоглу: Для снижения цен на нефть США следует отменить санкции, а не угрожать Эр-Рияду Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Соединенным Штатам вместо угроз в адрес Саудовской Аравии следует отменить санкции для снижения цен на нефть.
Энергетика
21 октября 2022 г. 12:37
Чавушоглу: Для снижения цен на нефть США следует отменить санкции, а не угрожать Эр-Рияду

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Соединенным Штатам вместо угроз в адрес Саудовской Аравии следует отменить санкции для снижения цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу во время выступления в провинции Мерсин.

"Мы видим, как США угрожают Саудовской Аравии. Такое издевательство неправильно. Отмени эти санкции, если хочешь, чтобы цены упали. Вы не можете решить проблему, угрожая только одной стране", - подчеркнул глава МИД Турции.

Ранее сообщалось о том, что Администрация США рассматривает вопрос о пересмотре отношений с Саудовской Аравией. Такая позиция Белого дома объясняется ситуацией с добычей нефти: Саудовская Аравия, как и другие страны ОПЕК+, приняла решение о сокращении добычи нефти.

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Версия на английском языке Cavusoglu: To reduce oil prices, US should lift sanctions, not threaten Riyadh

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