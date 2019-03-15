Источник: Европарламент проголосует по Газовой директиве ЕС после 18 марта

Дата голосования Европарламента (ЕП) по проекту поправок в Газовую директиву ЕС пока не определена, она будет названа после 18 марта, когда по этому проекту проголосует комитет по промышленности Европарламента. Как передает Report, об этом сообщил ТАСС европейский источник.

По его словам, пока вероятным остается голосование на пленарной сессии ЕП в Брюсселе 3-4 апреля. "Дата голосования на сессии Европарламента пока не определена. Мы исходим из того, что она будет названа после утверждения директивы комитетом ЕП 18 марта. После этого остается не так много вариантов для голосования на сессии до завершения мандата Европарламента нынешнего созыва (выборы в ЕП пройдут 23-26 мая). Сессия 3-4 апреля в Брюсселе остается рабочим вариантом, но эта дата не подтверждена", - отметил он.

Модифицированная Газовая директива ЕС, в частности, потребует зарезервировать 50% мощности газопровода "Северный поток - 2" под газ от альтернативных поставщиков и передать его под управление независимой от "Газпрома" компании.

Как сообщает "РГ", группа компаний, которая участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, рассматривает вариант выделения последних 50 километров трубы в территориальных водах ФРГ в отдельную компанию.

Это поможет проекту избежать избыточного регулирования со стороны европейского законодательства, в части применения ко всему газопроводу ужесточенной газовой директивы. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По замыслу, подводный участок в 50 километров будет подпадать под действие европейских законов, в то время как остальная часть "Северного потока-2" - около 1,2 тысячи километров - останется вне юрисдикции Евросоюза, пояснили изданию три собеседника, знакомых с подобными планами.

По данным FT, предложение о разделении "Северного потока-2" пока не обсуждалось с немецкими регуляторами. Оператор проекта Nord Stream 2 AG и министерство экономики ФРГ отказались от комментариев, сославшись на ожидание окончательной версии газовой директивы, которая еще не вступила в силу.