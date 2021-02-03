Часть Баку осталась без газа - ремонтируют магистральный газопровод

Подачу газа приостановили с 9:00

Сегодня на 6-м км магистрального газопровода "Дигях-Беюк Шор" Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проводятся работы по устранению утечки газа и замене коррозионных деталей, в связи с чем с 9:00 подача природного газа в ряд населенных пунктов Баку была приостановлена.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

До завершения работ в Хатаинском районе на проспектах Бабека, Ходжалы, Нобеля, ул. Ю.Сафарова, Ф.Байрамова, С.Везирова, М.Мехтизаде, И.Оруджева, поселке НЗС, жилом массиве УПД, селе Ахмедлы и в нескольких других населенных пунктах будут перебои с газоснабжением.