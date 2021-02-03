О нас
Report Georgia
Аудио новости

Часть Баку осталась без газа - ремонтируют магистральный газопровод

Часть Баку осталась без газа - ремонтируют магистральный газопровод Подачу газа приостановили с 9:00
Энергетика
3 февраля 2021 г. 13:47
Часть Баку осталась без газа - ремонтируют магистральный газопровод

Сегодня на 6-м км магистрального газопровода "Дигях-Беюк Шор" Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проводятся работы по устранению утечки газа и замене коррозионных деталей, в связи с чем с 9:00 подача природного газа в ряд населенных пунктов Баку была приостановлена.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

До завершения работ в Хатаинском районе на проспектах Бабека, Ходжалы, Нобеля, ул. Ю.Сафарова, Ф.Байрамова, С.Везирова, М.Мехтизаде, И.Оруджева, поселке НЗС, жилом массиве УПД, селе Ахмедлы и в нескольких других населенных пунктах будут перебои с газоснабжением.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu gün magistral qaz kəmərində təmir işləri aparılacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

SOCAR и Maire Technimont Group подписали два соглашения
ФотоSOCAR и Maire Technimont Group подписали два соглашения
3 февраля 2021 г. 13:53
Назначен директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Назначен директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии
3 февраля 2021 г. 11:38
Цены на нефть продолжают рост в преддверии министерской встречи ОПЕК+
Цены на нефть продолжают рост в преддверии министерской встречи ОПЕК+
3 февраля 2021 г. 10:47
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
3 февраля 2021 г. 10:33
Страны ОПЕК+ с мая по декабрь 2020 года выполняли сделку на 99%
Страны ОПЕК+ с мая по декабрь 2020 года выполняли сделку на 99%
2 февраля 2021 г. 19:01
Цена нефти Brent превысила 58 долларов впервые с января 2020 года
Цена нефти Brent превысила 58 долларов впервые с января 2020 года
2 февраля 2021 г. 18:47
Минэнерго проверил счетчики жалобщиков
Минэнерго проверил счетчики жалобщиков
2 февраля 2021 г. 18:02
Гендиректор: Около 50 молодых людей занимают руководящие посты в Азнефти
Гендиректор: Около 50 молодых людей занимают руководящие посты в "Азнефти"
2 февраля 2021 г. 16:33
ExxonMobil инвестирует 3 млрд долларов в технологии снижения выбросов CO2
ExxonMobil инвестирует 3 млрд долларов в технологии снижения выбросов CO2
2 февраля 2021 г. 16:23
В Азербайджане расширят применение зеленых технологий
В Азербайджане расширят применение "зеленых" технологий
2 февраля 2021 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi