Часть акций Saudi Aramco перешли под управление суверенного фонда

Власти Саудовской Аравии передали 4% акций государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) под управление суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Власти Саудовской Аравии передали 4% акций государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) под управление суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", передача госинвестфонду пакета стоимостью 80 млрд долларов США "является частью долгосрочной стратегии Саудовской Аравии по реструктуризации экономики" в соответствии с планом ее развития на период до 2030 года.

В сообщении PIF говорится о том, что этот шаг поддержит реализацию плана увеличения активов в управлении PIF до 4 трлн саудовских риялов (1,1 трлн) к концу 2025 года с нынешних 480 млрд долларов.

"Передача акций укрепит сильную финансовую позицию фонда и поддержит высокие кредитные рейтинги в среднесрочной перспективе, поскольку PIF в стратегии привлечения финансирования опирается на стоимость своих активов и доходы от находящихся в управлении активов", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года глава PIF Ясир аль-Румайян объявил о намерении фонда "в скором времени" разместить первый выпуск "зеленых" облигаций. В феврале текущего года PIF получил рейтинги от двух международных агентств, и это было воспринято инвесторами как сигнал того, что фонд близок к размещению бондов. Fitch присвоило PIF рейтинг "A", а Moody's - "A1".

Аналитики отмечают, что PIF может использовать долю в Aramco в качестве обеспечения при привлечении заимствований или продать акции как на рынке, так и отдельными частями стратегическим инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Саудовская Аравия останется крупнейшим акционером Aramco, сохранив за собой более 94% акций компании.