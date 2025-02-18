Чакарова: Азербайджан - один из ключевых энергетических партнеров США в меняющемся глобальном ландшафте - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан является одним из ключевых энергетических партнеров США в условиях меняющегося глобального ландшафта.

Азербайджан является одним из ключевых энергетических партнеров США в условиях меняющегося глобального ландшафта.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщила геополитический эксперт, бывший директор Австрийского института европейской и безопасности политики (AIES) Велина Чакарова.

Она подчеркнула, что планы Азербайджана по расширению добычи нефти соответствуют более широким геополитическим интересам, в частности интересам США. В условиях растущего мирового спроса на ископаемое топливо Вашингтон рассматривает Баку как критически важного поставщика, обеспечивающего энергетическую безопасность.

"Администрация США, особенно под нынешним руководством, придерживается экспансионистского подхода к производству энергии, и Азербайджан отлично вписывается в эту стратегию. Увеличение нефтедобычи не только укрепит экономические позиции Азербайджана, но и будет способствовать интересам США, обеспечивая диверсификацию маршрутов поставок в обход враждебных влияний", - В.Чакарова.

Она также подчеркнула, что Азербайджан занимает выгодную позицию, чтобы стать ключевым энергетическим партнером как для Европейского Союза, так и для США. На фоне ослабления энергетического доминирования России стремление Баку увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год к 2027 году ставит страну в центр стратегии энергетической безопасности ЕС.

"Южный газовый коридор, включая трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы, становится переломным моментом в вопросе диверсификации энергетических маршрутов. Эта инфраструктура не только укрепляет энергетическую безопасность Европы, но и усиливает геополитическое влияние Азербайджана", - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, сотрудничество Азербайджана с крупнейшими мировыми энергетическими компаниями, включая BP, а также стратегическое партнерство с Турцией и Израилем укрепляют его роль в глобальных усилиях по диверсификации энергоресурсов.

"Азербайджан обеспечивает 40% потребностей Израиля в нефти и заключил соглашение с BP о разведке газа, что еще больше закрепляет его позиции в глобальном энергетическом переходе", - добавила В.Чакарова.

Помимо энергетики, Азербайджан играет важную роль в мировой торговле и обеспечении связности. Средний коридор и Международный транспортный коридор "Север-Юг" укрепляют позицию Азербайджана как стратегического транзитного узла, связывающего Европу и Азию.

"Азербайджанское правительство демонстрирует стратегическое видение, инвестируя в ключевую транспортную и логистическую инфраструктуру, включая Бакинский порт и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Эти инициативы не только повышают экономическую устойчивость Азербайджана, но и способствуют достижению более широкой цели - обеспечению региональной стабильности", - пояснила В.Чакарова.

Продолжая укреплять связи с Западом, Азербайджан одновременно успешно справляется с вызовами в области региональной безопасностью. В.Чакарова отметила, что страна предпринимает решительные шаги для противодействия внешнему влиянию, угрожающему ее суверенитету. Недавнее закрытие "Русского дома" в Баку подтверждает приверженность Азербайджана защите своих национальных интересов.

Эксперт также подчеркнула важность поддержания кибербезопасности для защиты критически важной инфраструктуры Азербайджана, особенно в энергетическом и финансовом секторах.

"Азербайджану необходимо сохранять бдительность в отношении гибридных угроз, включая дезинформационные кампании и кибератаки, которые могут попытаться сорвать его стратегические достижения", - подчеркнула она.

По ее мнению, в условиях изменений в глобальной геополитической и экономической обстановке Азербайджан продолжает утверждаться как надежный энергетический партнер и стратегический региональный игрок. Благодаря росту инвестиций в инфраструктуру, активной дипломатической деятельности и приверженности региональной стабильности, Баку формирует будущее, укрепляя свои позиции на мировой арене, заключила она.