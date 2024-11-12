CESI представила в Баку отчет по предварительным данным ТЭО проекта Black Sea Energy

15:58

Итальянская компания CESI представила отчет с предварительными результатами технико-экономического обоснования (ТЭО) "Проекта зеленого энергетического коридора" (Black Sea Energy), предусматривающего поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря.

Как сообщает Report, отчет CESI представлен на "полях" COP29 в Баку на 9-ой министерской встрече, посвященной реализации проекта.

На встрече Азербайджан представлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов, Румынию - министр энергетики Себастьян-Иоан Бурдужа, Грузию - первый заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Венгрию - государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Петер Штарай. На встрече также присутствовали министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, директор по энергетической политике Европейской Комиссии Кристина Лобилло Борреро и др.

Участникам встречи были представлены прогнозы спроса и производства возобновляемой энергии и "зеленого водорода", информация о технологиях и технико-экономическом потенциале интерконнекторов, представлены данные предварительного анализа по созданию и передаче инфраструктуры "зеленой электроэнергии" и водорода.

Шахбазов в своем выступлении отметил, что предварительные результаты ТЭО позволяют начать обсуждения вокруг потенциальных бизнес-моделей для проекта, четких долгосрочных планов по спросу и предложению. Министр предложил вскоре провести встречу экспертной группы по оптоволоконному компоненту проекта.

Участники встречи подчеркнули, что Европейский банк реконструкции и развития, а также Азиатский банк развития заинтересованы в финансировании данного проекта и после подготовки окончательного варианта ТЭО с ними будут проведены обсуждения. Кроме этого, высоко оценен прогресс по созданию зеленого коридора между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Напомним, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии" было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте.