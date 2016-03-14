Церемония закладки фундамента TAP состоится в мае в Греции

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Церемония закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP) состоится в греческих Салониках в мае.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр окружающей среды и энергетики Греции Панос Скурлетис.

По словам Скурлетиса, на мероприятии примут участие лидеры ряда стран-участниц проекта: "Греция заинтересована в пропаганде проекта TAP, в котором принимает участие. На церемонии закладки фундамента в мае примут участие премьер-министр Алексис Ципрас, официальные представители Евросоюза и США, высокопоставленные лица Азербайджана, Турции, Албании, Италии и Болгарии".

Отметим, что первый газ с месторождения "Шахдениз" достигнет Европы посредством TAP в 2020 году. BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.