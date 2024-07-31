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Цены нефти Brent восстановилась до $79,7 за баррель после падения накануне

Цены нефти Brent восстановилась до $79,7 за баррель после падения накануне Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются утром в среду после серьезного падения днем ранее, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.
Энергетика
31 июля 2024 г. 10:06
Цены нефти Brent восстановилась до $79,7 за баррель после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются утром в среду после серьезного падения днем ранее, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 79,7 доллара за баррель.

Это на 1,07 доллара (1,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в среду. Более активно торгуемые октябрьские контракты подорожали в ходе торгов на 1,28 доллара (1,64%), до 79,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 1,3 доллара (1,74%), до 76,03 доллара за баррель.

Обе марки накануне обновили минимумы с 5 июня.

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы сегодня вечером.

В среду рынок также ждет итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в четверг - встречи ОПЕК+.

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