Цены на золото составили 1 700 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в понедельник утром находится ниже психологической отметки в 1 700 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в понедельник утром находится ниже психологической отметки в 1 700 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 15,2 доллара, или на 0,89%, до 1 694,1 доллара за тройскую унцию.

Инвесторы оценивают сильные данные по рынку труда в США. Макростатистика поддержала ожидания вокруг ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС), что традиционно поддерживает доллар и сдерживает стоимость золота.

Согласно опубликованным в пятницу данным, безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, хотя рынки не ожидали изменения показателя. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тыс., аналитики прогнозировали показатель на уровне 250 тысяч.

По данным CME Group, 77% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС снова на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%, что может стать четвертым повышением такими темпами подряд и шестым повышением с начала года. Ужесточение политики Федрезерва традиционно поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.