Цены на золото слабо выросли на фоне удешевления доллара и в ожидании статистики по США

Золото в пятницу утром несколько дорожает на фоне удешевления доллара и перед выходом статистики по США.

Золото в пятницу утром несколько дорожает на фоне удешевления доллара и перед выходом статистики по США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,05 доллара (0,21%), до 1 919,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,12%, до 22,918 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,06 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Важным событием недели на рынке при этом остается статистика по безработице в США за июнь. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тыс. после увеличения на 339 тыс. в мае.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар.