Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото немного снизились во вторник утром.

Цены на золото немного снизились во вторник утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,75 доллара (0,09%), до 2020,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,49%, до 24,172 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг госдолга США. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка госдолга страны и планирует во вторник обсудить этот вопрос с лидерами конгресса.

Также позднее во вторник будут обнародованы данные о промпроизводстве в США. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в апреле не изменился с предыдущего месяца. В марте объем промышленного производства в США увеличился на 0,4% к февралю.