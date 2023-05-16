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Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото незначительно снизились Цены на золото немного снизились во вторник утром.
Энергетика
16 мая 2023 г. 09:48
Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото немного снизились во вторник утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,75 доллара (0,09%), до 2020,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,49%, до 24,172 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг госдолга США. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка госдолга страны и планирует во вторник обсудить этот вопрос с лидерами конгресса.

Также позднее во вторник будут обнародованы данные о промпроизводстве в США. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в апреле не изменился с предыдущего месяца. В марте объем промышленного производства в США увеличился на 0,4% к февралю.

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Версия на английском языке Gold prices fall slightly

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