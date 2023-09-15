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Цены на урановый концентрат достигли максимума на фоне возрождения ядерной энергетики

Цены на урановый концентрат достигли максимума на фоне возрождения ядерной энергетики Cтоимость уранового концентрата достигла рекордного уровня за последние 12 лет, со времени аварии на АЭС "Фукусима-1".
Энергетика
15 сентября 2023 г. 11:59
Цены на урановый концентрат достигли максимума на фоне возрождения ядерной энергетики

Cтоимость уранового концентрата достигла рекордного уровня за последние 12 лет, со времени аварии на АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным аналитической компании Uranium Exchange Company, цены повысились за минувший месяц сразу на 12% до 65,5 долларов за фунт (0,45 кг), преодолев прошлогодний пик, в связи "с возрождением ядерной энергетики". Спрос на концентрат значительно возрос на фоне стремления правительств целого ряда стран увеличить инвестиции в ядерную энергетику и продлить срок службы устаревших реакторов с целью укрепления энергетической безопасности.

Согласно оценке FT, "веха в изменении цен на уран знаменует собой большой шаг на пути к возрождению атомной энергетики в качестве важнейшего безуглеродного источника электроэнергии... в глобальных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, роль которой была подорвана ядерной катастрофой на "Фукусима-1".

Главное внимание сейчас обращено "на энергетическую безопасность с акцентом на чистую энергетику", заявил Грант Айзек, финансовый директор канадской компании Cameco, второго по величине производителя урана в мире. "Времена приобретения урана за 40 долларов, как, вероятно, и за 50 и 60 долларов прошли, нам понадобится новая [планка]", - отметил он. Исполнительный директор брокерской компании Ocean Wall Ник Лоусон не исключает, что "дисбаланс между спросом и предложением, усугубляемым сейчас геополитикой", приведет к росту спотовых цен на урановый концентрат до 200 долларов к 2025 году.

Снижение спроса и цен на урановый концентрат после аварии на японской АЭС, как напоминает газета, привело "к прекращению реализации новых горнодобывающих проектов, что и поспособствовало сейчас росту цен".

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Версия на английском языке Prices for uranium concentrate peak amid nuclear energy revival

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