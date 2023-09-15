Цены на урановый концентрат достигли максимума на фоне возрождения ядерной энергетики

Cтоимость уранового концентрата достигла рекордного уровня за последние 12 лет, со времени аварии на АЭС "Фукусима-1".

Cтоимость уранового концентрата достигла рекордного уровня за последние 12 лет, со времени аварии на АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным аналитической компании Uranium Exchange Company, цены повысились за минувший месяц сразу на 12% до 65,5 долларов за фунт (0,45 кг), преодолев прошлогодний пик, в связи "с возрождением ядерной энергетики". Спрос на концентрат значительно возрос на фоне стремления правительств целого ряда стран увеличить инвестиции в ядерную энергетику и продлить срок службы устаревших реакторов с целью укрепления энергетической безопасности.

Согласно оценке FT, "веха в изменении цен на уран знаменует собой большой шаг на пути к возрождению атомной энергетики в качестве важнейшего безуглеродного источника электроэнергии... в глобальных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, роль которой была подорвана ядерной катастрофой на "Фукусима-1".

Главное внимание сейчас обращено "на энергетическую безопасность с акцентом на чистую энергетику", заявил Грант Айзек, финансовый директор канадской компании Cameco, второго по величине производителя урана в мире. "Времена приобретения урана за 40 долларов, как, вероятно, и за 50 и 60 долларов прошли, нам понадобится новая [планка]", - отметил он. Исполнительный директор брокерской компании Ocean Wall Ник Лоусон не исключает, что "дисбаланс между спросом и предложением, усугубляемым сейчас геополитикой", приведет к росту спотовых цен на урановый концентрат до 200 долларов к 2025 году.

Снижение спроса и цен на урановый концентрат после аварии на японской АЭС, как напоминает газета, привело "к прекращению реализации новых горнодобывающих проектов, что и поспособствовало сейчас росту цен".