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Цены на уголь достигли рекордного уровня

Цены на уголь достигли рекордного уровня Цена на уголь (индекс АPI-2 CIF ARA (ARGUS-McCloskey) на мировом рынке выросла до рекордных 203 долларов США за тонну. Об этом свидетельствуют данные MarketWatch.
Энергетика
29 сентября 2021 г. 17:55
Цены на уголь достигли рекордного уровня

Цена на уголь (индекс АPI-2 CIF ARA (ARGUS-McCloskey) на мировом рынке выросла до рекордных 203 долларов США за тонну. Об этом свидетельствуют данные MarketWatch.

Как передает Report, резкий рост котировок произошел за последнюю неделю. С начала сентября цены выросли на 32%, а за последний год – почти в 4 раза.

Как сообщалось, с начала недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили 1000 долларов США за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекорд был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт/ч, или 969 долларов США за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%. Газохранилище принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.

Как пишет Deutsche Welle, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочное разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

При этом в целом хранилища газа в Германии заполнены в среднем на 64% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров). При этом в компании Uniper этот показатель составляет 88%.

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Версия на азербайджанском языке Kömür qiymətləri rekord həddə çatıb

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