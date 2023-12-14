Цены на топливо в Аргентине выросли на 35-40% после девальвации

Работающие в Аргентине нефтяные компании подняли цены на бензин и дизельное топливо на 35-40% в среднем по стране после того, как новое правительство объявило о первых экономических мерах, в том числе девальвации.

Работающие в Аргентине нефтяные компании подняли цены на бензин и дизельное топливо на 35-40% в среднем по стране после того, как новое правительство объявило о первых экономических мерах, в том числе девальвации.

Как передает Report , об этом сообщила газета La Nación.

На прошлой неделе цены на топливо в Аргентине уже выросли на 15-30%. С начала года бензин подорожал более чем на 230%.

12 декабря министр экономики Аргентины Луис Капуто представил первые экономические меры правительства президента Хавьера Милея. Он сообщил, что главной целью властей будет борьба с бюджетным дефицитом, в том числе за счет сокращения субсидий, и объявил о повышении официального курса доллара с 366 до 800 песо.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать госкомпании и не исключает перехода на доллар.