Цены на сжиженный природный газ из-за жары продолжают расти

Серьезная жара этим летом приводит к заметному повышению цен на сжиженный природный газ (СПГ) в странах Азии. В середине июня на спотовом рынке она вышла на отметку 12,6 доллара за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица).

Серьезная жара этим летом приводит к заметному повышению цен на сжиженный природный газ (СПГ) в странах Азии. В середине июня на спотовом рынке она вышла на отметку 12,6 доллара за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ведущая японская экономическая газета Nikkei.

Это примерно в 1,5 раза больше показателя в начале марта и самый высокий уровень с декабря 2023 года.

В начале июля цена на рынках Азии колебалась примерно на таком же уровне чуть ниже 12,5 доллара за 1 млн BTU. В странах Евросоюза, отмечает Nikkei, цены на СПГ были также самыми высокими с декабря 2023 года.

"Главный фактор их роста, - отмечает газета, - сильная жара. В Китае, крупнейшем в мире покупателе СПГ, этой весной температура поднялась до самых высоких отметок с 1961 года. В Японии, занимающей второе место в мире по закупкам СПГ, температура этим летом также будет заметно выше среднего уровня, предупреждает Nikkei.

Это приводит к росту спроса на СПГ, поскольку жара требует больших объемов электроэнергии для кондиционирования помещений и для холодильных установок. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году потребление сжиженного природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 12% по сравнению с уровнем 2020 года и составит 937 млрд куб. м, это примерно 20% мирового потребления. Рост спроса на СПГ в Азии тянет вверх цены на него в глобальных масштабах, констатирует газета.