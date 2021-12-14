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Цены на СПГ в Азии за 9 месяцев выросли в пять раз

Цены на СПГ в Азии за 9 месяцев выросли в пять раз Спотовые цены на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) к ноябрю выросли в пять раз с мартовских минимумов.
Энергетика
14 декабря 2021 г. 14:10
Цены на СПГ в Азии за 9 месяцев выросли в пять раз

Спотовые цены на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) к ноябрю выросли в пять раз с мартовских минимумов.

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом рассказал консультант VYGON Consulting Иван Тимонин.

«Минимальной отметки в текущем году среднемесячные спотовые цены на газ как на европейском, так и на азиатском рынке достигли в марте, тогда они составили 219 и 228 долларов США за тысячу кубометров соответственно. К ноябрю они возросли до 984 и 1163 долларов США за тысячу кубометров, то есть в 4,5 раза в случае европейского рынка и более чем пятикратно в АТР», — отметил эксперт.

Такой стремительный рост обусловлен, по его словам, в первую очередь ростом спроса на фоне восстановления экономической активности. В Азии данный вопрос стоит более остро, что и объясняет увеличение «азиатской премии».

Всего с начала года в страны Азиатско-Тихоокеанского региона было направлено более 260 млн тонн СПГ, что уже превышает показатель предыдущего года — 254 млн тонн. Всего же по итогам 2021 года в регион будет направлено почти 280 млн тонн СПГ, то есть спрос вырастет практически на 10%, уточнил аналитик. Большая его часть будет обеспечена Китаем, который является сегодня крупнейшим потребителем СПГ в мире. Также существенно вырастет спрос и в Южной Корее, добавил он.

В списке крупнейших экспортеров СПГ — Австралия, Катар, США, Малайзия и РФ.

Как отмечалось ранее, 13 декабря спотовая цена газа в Европе составила 1 425,5 долларов США за тысячу кубометров, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до 2 000 долларов США за тысячу кубометров.

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