Цены на природный газ в США достигли 7-летнего максимума

Стоимость октябрьских фьючерсов на природный газ в США превысила 5 долларов за 1 млн британских тепловых единиц (mmBTU), что является рекордом последних 7 лет

Стоимость октябрьских фьючерсов на природный газ в США превысила 5 долларов за 1 млн британских тепловых единиц (mmBTU), что является рекордом последних 7 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNBC .

Аналитики Goldman Sachs не исключают, что зимой цены на природный газ могут вырасти еще сильнее, достигнув 10 долларов США за 1 mmBTU - максимального значения с 2008 года.

В связи с ростом спроса на природный газ во всем мире, на фоне перехода к экологически чистой энергетики, многие компании уже сейчас вынуждены продавать газ, который в лучшем случае будет добыт через 10-15 лет. Например, в Cheniere Energy отметили, что уже продали 90% от объема LNG, который планировалось добыть в ближайшие 20 лет.