Цены на нефть значительно снизились

Мировые цены на нефть в среду снизились на данных Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в стране меньше, чем ожидалось.

Мировые цены на нефть в среду снизились на данных Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в стране меньше, чем ожидалось.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,04%, до 72,93 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,23%, до 69,86 доллара.

В ночь на среду API сообщил о снижении запасов нефти в Соединенных Штатах за неделю по 10 декабря на 0,815 млн баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,6 млн. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго страны.

Кроме того, инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором агентство прогнозирует, что мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос благодаря росту в США и странах ОПЕК+. "Поскольку эта тенденция к росту продолжится и в 2022 году, США, Канада и Бразилия, похоже, могут добывать нефть на самых высоких годовых уровнях, что приведет к увеличению общего объема добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,8 млн баррелей в сутки в 2022 году", — также говорится в сообщении агентства.