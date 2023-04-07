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Цены на нефть завершили в плюсе третью неделю подряд

Цены на нефть завершили в плюсе третью неделю подряд Котировки нефти эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд. В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 10:06
Цены на нефть завершили в плюсе третью неделю подряд

Котировки нефти эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд. В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Июньские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,13 доллара (на 0,15%) - до 85,12 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,09 доллара (на 0,1%) - до 80,7 доллара за баррель.

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Похоже, что WTI все никак не покинет район 80 долларов за баррель, "даже несмотря на то, что, как говорят новости, экономика США быстро ослабевает", отмечает старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

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Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb
Версия на английском языке Oil prices growing for third week in row

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