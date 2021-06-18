Цены на нефть замедлили темпы падения

Нефть продолжает дешеветь, днем цены опускались на 0,8%, теперь — в пределах 0,6%

Мировые цены на нефть продолжают падать в пятницу днем, но уже чуть более медленными темпами, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.51 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,56%, до 72,67 доллара США за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 70,77 доллара США.

Нефть продолжает дешеветь, днем цены опускались на 0,8%, теперь — в пределах 0,6%. Накануне марка Brent упала в цене на 1,76%, а WTI — на 1,54%. Снижение стоимости сырья было преимущественно вызвано волатильностью на рынке после того, как Федеральная резервная система США спрогнозировала повышение процентной ставки в 2023 году.

"Перспектива более раннего повышения процентных ставок подтолкнула доллар вверх и дала трейдерам повод для фиксации прибыли", — полагает аналитик PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Bloomberg.