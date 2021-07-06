Цены на нефть замедлили рост после достижения максимума с ноября 2014 года

Нефть дорожает после неудачных переговоров ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи

Мировые цены на нефть во вторник днем немного замедлили рост после того, как стоимость американской WTI достигла максимума с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.13 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% — до 77,31 доллара США. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,58% — до 76,35 доллара США за баррель, при этом ранее в ходе торгов они достигали максимума с ноября 2014 года в 76,98 доллара США за баррель.

Нефть дорожает после неудачных переговоров ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи. Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года. Третий раунд переговоров 5 июля был отложен, а новая дата пока не названа.

ОАЭ выступают против принятия решения о продлении сделки прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают.

"Я думаю, что будет достигнут компромисс, который позволит допустить на рынок дополнительные баррели с августа", — сказал агентству Bloomberg глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Он допускает усиление политического давления со стороны таких крупных потребителей сырья как Индия, Китай и США.