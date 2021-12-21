Цены на нефть закрылись с понижением на 3%

Фьючерсы на нефть WTI резко упали, хотя и закрылись выше сессионных минимумов.

Фьючерсы на нефть WTI резко упали, хотя и закрылись выше сессионных минимумов.

Как передает Report, распространение "омикрон"-штамма и введение новых карантинных мер в некоторых странах ухудшают краткосрочные перспективы спроса на сырьевые товары.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI, самые активно торгующиеся контракты на этот сорт, снизились в цене на 2,11 доллара, или на 3%, по 68,61 доллара США за баррель. По итогам предыдущей недели котировки WTI упали на 1,1%.

А февральские фьючерсы на Brent упали на 2 доллара США, или 2,7%, до 71,52 доллара США за баррель. За предыдущую неделю цены на этот сорт снизились на 2,2%.