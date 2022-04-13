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Цены на нефть закрылись на максимуме за неделю

Цены на нефть закрылись на максимуме за неделю Цены на нефть в США прибавили более чем 6%. В то же время котировки международного маркерного сорта закрылись на самом высоком уровне за неделю, поскольку власти Китая ослабили карантинные меры.
Энергетика
13 апреля 2022 г. 05:17
Цены на нефть закрылись на максимуме за неделю

Цены на нефть в США прибавили более чем 6%. В то же время котировки международного маркерного сорта закрылись на самом высоком уровне за неделю, поскольку власти Китая ослабили карантинные меры.

Как передает Report, майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 6,31 доллара, или на 6,7%, по 100,60 доллара за баррель после снижения на 4% в понедельник.

Июньские фьючерсы на Brent выросли в цене на 6,31 доллара, или на 6,7%, до 100,60 доллара. В понедельник цены на этот сорт нефти завершили торги ниже 100 долларов впервые с 16 марта.

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