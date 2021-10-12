Цены на нефть взяли "передышку" после нескольких недель роста

Цены на нефть незначительно выросли в ходе сегодняшних утренних торгов. Аналитики назвали снижение восходящей динамики «передышкой» после нескольких недель роста, вызванного восстановлением мирового спроса на фоне ограниченного предложения.

Цены на нефть незначительно выросли в ходе сегодняшних утренних торгов. Аналитики назвали снижение восходящей динамики «передышкой» после нескольких недель роста, вызванного восстановлением мирового спроса на фоне ограниченного предложения.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля декабрьской нефти Brent составила 83,86 долларов США (+0,25%). Баррель ноябрьской нефти WTI торговался по 80,70 долларов США (+0,22%). В ходе предыдущих торгов оба эталона подорожали на 1,5%.

«Рост цен на нефть по-прежнему имеет большой импульс, и фундаментальные показатели остаются чрезвычайно благоприятными, — сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка OANDA. — Будет ли сюрпризом увидеть в этом году трехзначную цену на нефть? Скорее всего, нет».

За последние недели цены на электроэнергию выросли до рекордных показателей из-за нехватки энергии в Азии, Европе и США. Кроме того, растущие цены на природный газ побуждают производителей электроэнергии заменять более экологически чистое топливо на нефть. По оценкам аналитиков, переход с природного газа на нефть для производства электроэнергии может повысить мировой спрос на «черное золото» на 250 тыс.–750 тыс. баррелей в сутки.

В Китае, где основные промышленные регионы борются с нехваткой электроэнергии, фьючерсы на энергетический уголь выросли более чем на 10%. Правительство КНР объявило о полной либерализации рынка тепловой энергии в стране.

Более высокие цены на энергоносители усиливают инфляционное давление в странах с восстанавливающейся экономикой. Согласно данным, опубликованным во вторник, оптовая инфляция в Японии в сентябре достигла 13-летнего максимума.

Катар, крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ), в понедельник заявил клиентам, что не может помочь избавиться от ценовой вспышки на энергоносители и поставлять на рынок больше топлива.

«Мы исчерпаны, поскольку отдали всем нашим клиентам законтрактованные объемы, — сказал министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. — Я недоволен высокими ценами на газ».