Цены на нефть выросли

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подскочили на 4,26%, или на 2,41 доллар и достигли 56,52 долларов за баррель.

Как сообщает Report, на биржах также выросла цена на нефть марки "Brent". Один баррель сырой нефти этой марки вырос в цене на 3,4%, или 2,11 долларов и стоит на биржах 61,38 долларов.

По прогнозам аналитиков, если цена нефти до конца года будет держаться на этой отметке, то средняя цена нефти за 2014 год составит 64 доллара за баррель.