Цены на нефть выросли в рамках коррекции

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли примерно на 1% после трех торговых сессий снижения.

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли примерно на 1% после трех торговых сессий снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,16%, до 103,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 99,48 доллара.

За предыдущие три торговые сессии суммарно нефть марки Brent подешевела на 5,7%, марки WTI — на 5%.

Такое удешевление происходило из-за ожиданий снижения спроса на сырье в Китае — крупнейшем импортере нефти, в свете распространения коронавируса, которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.