Цены на нефть выросли в ожидании увеличения спроса

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли. Инвесторы оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае и введение потолка цен на российскую нефть.

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли. Инвесторы оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае и введение потолка цен на российскую нефть.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 82,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 77,19 доллара.

Рынки оценивают перспективы роста нефтяного спроса после смягчения карантинных ограничений в Китае - одном из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

Также инвесторы оценивают перспективы поставок "черного золота" после вступления в силу западных санкций. Так, Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.