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Цены на нефть выросли в ожидании сокращения добычи в рамках ОПЕК+

Цены на нефть выросли в ожидании сокращения добычи в рамках ОПЕК+ Мировые цены на нефть в четверг днем выросли в ожидании возможного сокращения добычи со стороны ОПЕК+.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 15:24
Цены на нефть выросли в ожидании сокращения добычи в рамках ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг днем выросли в ожидании возможного сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47%, до 88,46 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 82,57 доллара.

Ранее сообщалось о том, что государства-члены альянса ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи нефти на ноябрь, которое может быть объявлено 5 октября.

09.16

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились после роста ранее, находясь в зоне некоторой турбулентности в условиях нехватки свежих денег для торговли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%, до 87,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 81,85 доллара.

Нефтяные котировки демонстрируют снижение после двух дней роста подряд, за которые Brent подорожал на 4,7%, а WTI – на 6,5%. В среду, в частности, инвесторы отреагировали на данные о запасах сырья в США, которые за предыдущую неделю неожиданно снизились на 0,2 млн баррелей.

В целом аналитики отмечают, что нефтяной рынок остается волатильным, и возможные резкие скачки цен связаны с нехваткой денег на рынке.

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