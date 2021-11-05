Цены на нефть выросли после встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:56 (по бакинскому времени) подорожали на 0,73 доллара США (на 0,91%) - до 81,27 долларов США за баррель. По итогам торгов в четверг их цена снизилась на 1,45 доллара США (на 1,8%) и составила на закрытие 80,54 доллара США за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром выросли на 0,8 доллара США (на 1,02%) - до 79,61 доллара США за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 2,05 доллара США (на 2,5%) и составила 78,81 доллара США за баррель.

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса.

ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн баррелей в сутки, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.

Возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Цены на нефть за последнее время достигли семилетних максимумов, однако перешли к снижению ранее на текущей неделе на фоне данных о росте запасов в США. За неделю Brent может потерять около 4%, WTI - примерно 5%.