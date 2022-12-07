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Цены на нефть выросли после снижения предыдущих дней

Цены на нефть выросли после снижения предыдущих дней Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли после снижения в течение нескольких предыдущих дней.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 10:04
Цены на нефть выросли после снижения предыдущих дней

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли после снижения в течение нескольких предыдущих дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3%, до 79,58 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 74,42 доллара.

На фоне опасений о возможной рецессии в США в свете продолжающихся повышений Федрезервом (ФРС) цены фьючерсов на обе марки нефти опустились за три дня примерно на 8%. Так, рецессия может стать причиной снижения спроса на "черное золото".

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

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