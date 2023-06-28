Цены на нефть выросли после публикации статистики в США

Мировые цены на нефть выросли в среду утром более чем на 0,5%.

Мировые цены на нефть выросли в среду утром более чем на 0,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,52%, до 72,89 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 68,03 доллара.

Рынки оценивают американскую статистику, опубликованную днем ранее. Так, индекс доверия потребителей США в июне неожиданно увеличился до 109,7 пункта со 102,5 пункта месяцем ранее, достигнув максимума с января 2022 года. Аналитики ждали роста лишь до 104 пунктов. В то же время продажи новых домов в стране в мае увеличились на 12,2% по сравнению с апрелем, до 763 тыс., хотя эксперты прогнозировали снижение. Нефтяной рынок, по мнению аналитиков, сейчас особенно внимательно следит за экономическими показателями.

Трейдеры также ждут официальных данных по запасам нефти в США. По оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 июня снизились на 2,4 млн баррелей. Официальная статистика Минэнерго США выйдет в среду вечером. Аналитики предполагают, что она покажет снижение запасов на 1,75 млн баррелей.