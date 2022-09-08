Цены на нефть выросли после обвала до минимума с начала февраля

Цены на нефть выросли почти на 1 доллар за баррель после падения на предыдущей сессии.

Цены на нефть выросли почти на 1 доллар за баррель после падения на предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1% до 88,91 доллара за баррель после закрытия на самом низком уровне с начала февраля на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть в США выросли на 1,2%, до 82,89 доллара за баррель.

"Тенденция цен на нефть формируется различными внешними факторами, такими как энергетическая битва между западными странами и Россией", - заявили агентству аналитики Haitong Futures.

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