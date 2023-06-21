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Цены на нефть выросли после двухдневного снижения

Цены на нефть выросли после двухдневного снижения Мировые цены на нефть выросли в среду утром после двухдневного снижения.
Энергетика
21 июня 2023 г. 09:14
Цены на нефть выросли после двухдневного снижения

Мировые цены на нефть выросли в среду утром после двухдневного снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, до 76,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 71,64 доллара.

В предыдущие два дня нефть дешевела. Цена марки Brent снизилась на 0,93%, марки WTI - на 1,36%.

Рынки продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Во вторник Народный банк Китая (центробанк) впервые с августа 2022 года понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,55%. Это может послужить поддержкой для ускорения темпов роста экономики страны.

При этом, по словам основателя компании Vanda Insights Ванданы Хари, настроение в нефтяной отрасли остается мрачным, поскольку потенциальное повышение ставки ФРС на следующем заседании еще впереди.

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