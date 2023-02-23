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Цены на нефть выросли после двух сессий снижения

Цены на нефть выросли после двух сессий снижения Мировые цены на нефть в четверг днем выросли после двух торговых сессий снижения, "в пределах своего диапазона".
Энергетика
23 февраля 2023 г. 15:43
Цены на нефть выросли после двух сессий снижения

Мировые цены на нефть в четверг днем выросли после двух торговых сессий снижения, "в пределах своего диапазона".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,89%, до 81,32 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 74,67 доллара.

За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4%, опустившись с 84 и 77 долларов для нефти марок Brent и WTI соответственно.

Аналитики RBC Capital Markets, считают, что цены на нефть остаются в пределах своего диапазона и находятся "в поиске решающих краткосрочных катализаторов".

Позднее в четверг будет опубликована статистика коммерческих запасов нефти в США за неделю по 17 февраля. Аналитики полагают, что запасы выросли на 2,1 млн баррелей после увеличения на 16,3 млн неделей ранее. При этом в ночь на четверг вышла оценка Американского института нефти (API), которая предполагает рост показателя на 9,9 млн.

Внимание трейдеров также сохраняется вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в марте, как ожидается, продолжит цикл повышения учётной ставки из-за высокой инфляции, что, в то же время, усиливает риски рецессии, а это отражается на перспективах спроса на нефть.

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