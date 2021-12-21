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Цены на нефть выросли после двух сессий снижения

Цены на нефть выросли после двух сессий снижения Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно выросли на 1% после двух торговых сессий снижения на опасениях, связанных с опасения по распространению коронавируса.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 09:35
Цены на нефть выросли после двух сессий снижения

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно выросли на 1% после двух торговых сессий снижения на опасениях, связанных с опасения по распространению коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,8% — до 72,09 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 69,33 доллара.

За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики. В частности в Европе уже наблюдается высокий уровень заражений, и власти начинают ужесточать карантинные меры.

Поддерживает коррекционный рост нефтяных котировок новость о приостановке добычи на четырех нефтяных месторождениях Ливии, включая крупнейшее в стране месторождение "Шарара".

Кроме того, в среду будет опубликована еженедельная статистика по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 декабря сократились на 2,6 млн баррелей, что может стать четвертой неделей снижения запасов подряд.

05.13

Фьючерсы на нефть WTI резко упали, хотя и закрылись выше сессионных минимумов.

Как передает Report, распространение "омикрон"-штамма и введение новых карантинных мер в некоторых странах ухудшают краткосрочные перспективы спроса на сырьевые товары.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI, самые активно торгующиеся контракты на этот сорт, снизились в цене на 2,11 доллара, или на 3%, по 68,61 доллара США за баррель. По итогам предыдущей недели котировки WTI упали на 1,1%.

А февральские фьючерсы на Brent упали на 2 доллара США, или 2,7%, до 71,52 доллара США за баррель. За предыдущую неделю цены на этот сорт снизились на 2,2%.

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Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti yenidən qalxıb
Версия на английском языке Oil prices rise after two sessions of decline

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