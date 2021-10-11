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Цены на нефть выросли на высоком спросе

Цены на нефть выросли на высоком спросе Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли почти на 2%, поскольку высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Энергетика
11 октября 2021 г. 09:37
Цены на нефть выросли на высоком спросе

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли почти на 2%, поскольку высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.04 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 1,63%, до 83,74 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 2,04%, до 80,95 доллара США за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром продолжается рост предыдущей недели, чему способствует высокий спрос на это сырьё в качестве альтернативы природному газу, который сильно подорожал. Так, в Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1 937 долларов США за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до 1000 долларов США, но импульс к спросу на замену газа был дан серьёзный.

Кроме того, на последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений.

"Цены на нефть по-прежнему поддерживаются высоким спросом со стороны некоторых потребителей энергии, которые могут использовать нефть в качестве альтернативы природному газу, а также ограниченными поставками нефти со стороны ОПЕК+", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики NAB.

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Версия на английском языке Oil prices rise on high demand
Версия на азербайджанском языке Yüksək tələbat neftin bahalaşmasına səbəb olub

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