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Цены на нефть выросли на усилении геополитической напряженности

Цены на нефть выросли на усилении геополитической напряженности Цены на нефть продолжили рост в пятницу на опасениях усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как Brent, так и WTI обновили максимумы с конца октября по итогам предыдущих торгов.
Энергетика
5 апреля 2024 г. 09:42
Цены на нефть выросли на усилении геополитической напряженности

Цены на нефть продолжили рост в пятницу на опасениях усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как Brent, так и WTI обновили максимумы с конца октября по итогам предыдущих торгов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 90,91 доллара за баррель. Это на 0,26 доллара (0,29%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,3 доллара (1,5%), до 90,65 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,09 доллара (0,1%), до 86,68 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,16 доллара (1,4%), до 86,59 доллара за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, что если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

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Версия на английском языке Oil prices soar as geopolitical tensions rise

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