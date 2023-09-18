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Цены на нефть выросли на ожиданиях по снижению предложения рынка

Цены на нефть выросли на ожиданиях по снижению предложения рынка Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли, котировки поддерживают ожидания снижения предложения на фоне уменьшения добычи ОПЕК+.
Энергетика
18 сентября 2023 г. 09:05
Цены на нефть выросли на ожиданиях по снижению предложения рынка

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли, котировки поддерживают ожидания снижения предложения на фоне уменьшения добычи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,69%, до 94,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 90,75 доллара.

Одним из основных факторов на рынке остаются усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи. В начале сентября Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение предложения нефти, а затем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в своих ежемесячных докладах оценили перспективы дефицита предложения нефти на рынке.

Стоимость нефти поддерживают и ожидания улучшения спроса на фоне оптимизма вокруг экономики Китая, крупного импортера и потребителя этого вида сырья. В понедельник китайские фондовые индексы поднимаются, что также позитивно для котировок нефти.

Инвесторы обращают внимание и на статистику американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 сентября их число увеличилось на 2 и составило 515 агрегатов.

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Версия на английском языке Oil prices up on expectations of decline in market supply

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