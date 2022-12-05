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Цены на нефть выросли на ослаблении коронавирусных ограничений в Китае

Цены на нефть выросли на ослаблении коронавирусных ограничений в Китае Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли. На динамику котировок влияет ослабление коронавирусной политики в Китае.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 09:38
Цены на нефть выросли на ослаблении коронавирусных ограничений в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли. На динамику котировок влияет ослабление коронавирусной политики в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,82%, до 86,27 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 80,66 доллара.

На прошлой неделе вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к дальнейшей оптимизации антиковидных мер, после чего на выходных китайские власти ослабили требования к тестированию на коронавирус в стране, также возобновили работу ряда предприятий. Изменения в политике "нулевой заболеваемости" могут способствовать восстановлению экономики страны и, в свою очередь, увеличить нефтяной спрос.

Также рынки реагируют на решение ОПЕК+ о продолжении сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 млн баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

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Версия на английском языке Oil prices rise while China eases coronavirus restrictions

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