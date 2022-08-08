О нас

Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья на рынке

Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья на рынке Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно выросли на опасениях дефицита этого вида сырья на рынке.
Энергетика
8 августа 2022 г. 10:17
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья на рынке

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно выросли на опасениях дефицита этого вида сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 95,19 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 89,23 доллара.

Опасения инвесторов относительно нехватки "черного золота" на рынке подкрепляет статистика из Китая. Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая сообщил, что поставки нефти в страну в июле увеличились после заметного снижения месяцем ранее, до четырехлетнего минимума, и это является признаком восстановления спроса.

При этом продолжают сдерживать рост нефтяных цен опасения о возникновении экономической рецессии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb
Версия на английском языке Oil prices slightly rise amid fears of shortage in market

Другие новости из категории

В Туркменистане получен приток природного газа на новом месторождении
В Туркменистане получен приток природного газа на новом месторождении
8 августа 2022 г. 10:48
Туркменистан может добывать еще 700 тыс. газа в сутки на новом месторождении
Туркменистан может добывать еще 700 тыс. газа в сутки на новом месторождении
6 августа 2022 г. 17:34
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
6 августа 2022 г. 12:36
Транзит российского газа через Украину 6 августа может составить 41,6 млн куб. м
Транзит российского газа через Украину 6 августа может составить 41,6 млн куб. м
6 августа 2022 г. 10:22
Германия могла бы зимой обойтись без российского газа при сокращении потребления
Германия могла бы зимой обойтись без российского газа при сокращении потребления
6 августа 2022 г. 09:23
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
6 августа 2022 г. 09:10
Цены на газ в Европе снизились к закрытию торгов
Цены на газ в Европе снизились к закрытию торгов
5 августа 2022 г. 23:15
Moody's повысило необеспеченный рейтинг ЗАО «Южный газовый коридор»
Moody's повысило необеспеченный рейтинг ЗАО «Южный газовый коридор»
5 августа 2022 г. 20:33
SOCAR открыл 68-ю автозаправочную станцию в Румынии
ФотоSOCAR открыл 68-ю автозаправочную станцию в Румынии
5 августа 2022 г. 18:51
Стоимость нефти Brent падает второй день подряд 5 августа
Стоимость нефти Brent падает второй день подряд 5 августа
5 августа 2022 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi