Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья на рынке

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно выросли на опасениях дефицита этого вида сырья на рынке.

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно выросли на опасениях дефицита этого вида сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 95,19 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 89,23 доллара.

Опасения инвесторов относительно нехватки "черного золота" на рынке подкрепляет статистика из Китая. Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая сообщил, что поставки нефти в страну в июле увеличились после заметного снижения месяцем ранее, до четырехлетнего минимума, и это является признаком восстановления спроса.

При этом продолжают сдерживать рост нефтяных цен опасения о возникновении экономической рецессии.